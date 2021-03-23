Аналитики выяснили, что каждый пятый арендодатель в Петербурге оказался ксенофобом

Санкт-Петербург, 23 марта. Почти каждый пятый арендодатель в Санкт-Петербурге оказался ксенофобом, выразив готовность сдавать жилье только славянам. К такому выводу пришли специалисты сервиса The Meters.

По данным аналитиков, количество ксенофобных объявлений о сдаче квартир не только в Северной столице, но и в Москве за март 2021 года составило 17% от общего объема. Для проведения анализа сведения собирались на различных интернет-площадках для поиска и аренды недвижимости.

Максимальная доля объявлений о сдаче жилья только гражданам славянской внешности приходится на варианты с бюджетом до 30 тыс. рублей в месяц. В Петербурге этот показатель достигает почти 25%, в то время как в Москве ограничения касаются почти трети объявлений. Наименее дискриминационным оказалась сдача жилья в верхнем ценовом сегменте.

В России тем временем заметно увеличился спрос на приобретение комнат. За прошедший год интерес граждан к такому роду покупок в среднем вырос на 13%. При этом востребованность долгосрочной аренды комнат изменилась несущественно.