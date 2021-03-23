Подростки бросили ледяную глыбу в голову юной петербурженке

Санкт-Петербург, 23 марта. Медики госпитализировали 10-летнюю девочку, которая пострадала в результате нападения подростков. Неизвестные бросили в лицо ребенка ледяную глыбу.

Незадолго до инцидента ребенок вместе с родителями прогуливался по проспекту Вавиловых. Через некоторое время они повстречали группу агрессивных подростков, один из которых бросил в лицо юной петербурженке ледяную глыбу. В результате случившегося девочка получила серьезные травмы, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В больнице у пострадавшего ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение глаза. Сейчас девочка по прежнему находится в медучреждении, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ее состояние оценивается как среднее.

В Москве врачи госпитализировали девочку-подростка, избитую отцом, сообщало РИАМО. После оказания помощи ее могут поместить в социально-реабилитационный центр.