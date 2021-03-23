Уроженец Биробиджана отужинал мухоморами в Петербурге и попал в больницу

Санкт-Петербург, 23 марта. Отравившийся ядовитыми грибами мужчина поступил в больницу Петербурга. Пострадавшему стало плохо после ужина с мухоморами, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Уроженец Биробиджана 1991 года рождения поступил в отделение токсикологии. Мужчина сам вызвал скорую помощь, когда почувствовал недомогание. Пострадавший отужинал мухоморами. Неизвестно, почему он употребил в пищу ядовитые грибы. Врачи оценили состояние пациента как удовлетворительное, мужчина идет на поправку.

Еще один случай отравления произошел в Оренбурге. Там малолетний ребенок выпил средство для чистки труб и попал в больницу. Ребенок добрался до опасного вещества, когда остался без присмотра, сообщало издание RIA56.