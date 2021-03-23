Судостроительный завод Петербурга помог в создании термоядерного реактора во Франции

Санкт-Петербург, 23 марта. Петербургский Средне-Невский судостроительный завод принял участие в создании международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР во Франции.

Для этих целей завод разработал катушки полоидального поля PF-1. Об этом сообщила пресс-служба организации. На данный момент успешно завершена пропитка обмотки сверхпроводящей катушки магнитной системы ИТЭР. Специалисты отметили, что это — наиболее сложная и ответственная стадия изготовления.

«Проведена большая работа по разработке технологий и оборудования, отладке технологических процессов, изготовлению квалификационных образцов и, наконец, изготовлению самой катушки», — говорится в сообщении.

Главная задача нового реактора заключается в демонстрации возможности использования термоядерной энергии в промышленных масштабах. Первый запуск ИТЭР запланировали на 2025 год.

1 марта президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщил о скором запуске самой мощной в России исследовательской установки Т-15МД. Она станет первой за последние 20 лет новой термоядерной установкой, построенной в РФ, и единственной установкой ИТЭР подобного типа и масштаба.