Петербуржцам пообещали резкое потепление 23 марта

Санкт-Петербург, 23 марта. Погода в Петербурге взяла курс на потепление. После ночных девятиградусных морозов температура днем поднимется до плюс трех. Об этом сообщило ФГБУ Северо-Западное УГМС.

Существенных осадков не предвидится. Ветер будет юго-западным, умеренным, примерно 3-8 м/с. Местами может образоваться гололедица, предупредили синоптики.

Потепление продолжится на следующий день — 24 марта. По данным метеослужбы, воздух прогреется до восьми градусов. 25 марта погодные условия будут похожими, однако возможны осадки в виде дождя.

Ранее потепление и ясную погоду спрогнозировали и в Москве. По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковеца, «весенняя» погода придет в столицу 24 марта.