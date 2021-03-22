Почти 100% петербуржцев поддержали идею создания кодекса этики таксистов

Санкт-Петербург, 22 марта. Большинство жителей Петербурга, принявших участие в опросе о качестве услуг такси в городе, высказались за создание кодекса этики таксистов, сообщили в комитете по транспорту.

Высказать свое мнение о необходимости создания такого документа жители Северной столицы могли через сервис «Городской диалог».

«Такой кодекс очень нужен — он поможет регулировать взаимоотношения между таксистами и пассажирами», — ответили 62% респондентов.

В целом 96% участников опроса заявили о готовности соблюдать требования кодекса, если он будет принят. Опрос показал, что знание ПДД и аккуратность вождения — главные характеристики водителя такси, поездка с которым будет для пассажиров приятной и безопасной, резюмировали в комитете. Вопрос о создании кодекса таксистов стал актуальным в связи с рядом связанных с перевозчиками скандалов. Сразу несколько из них произошли минувшей зимой.