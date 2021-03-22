Экспериментальные классы кадетского корпуса СК появятся в Петербурге в 2021 году

Санкт-Петербург, 22 марта. Кадетский корпус Следственного комитета откроет классы в Санкт-Петербургском кадетском корпусе в грядущем учебном году.

Юные россияне и россиянки смогут начать обучение в кадетском корпусе с 5, 6 или 7 класса. Половину мест в классе отведут для обучения детей-сирот. Преподаватели будут уделять особое внимание патриотизму, а также уважению к памяти защитников Отечества и старшему поколению в ходе образовательной программы.

Рабочую группу по организации подготовки к проведению приемной кампании в 2021 году уже сформировали по распоряжению председателя СК России Александра Бастрыкина. Необходимую информацию о порядке поступления, правилах приема, расписанию экзаменов и необходимых документах опубликуют на официальных сайтах образовательных учреждений СК РФ.

Пансион воспитанниц кадетского корпуса СК располагается на набережной реки Мойки в Петербурге. Учреждение образования принимает учениц 8–11 классов. Преподаватели в нем стремятся продолжить традиции Смольного института — первого женского учебного заведения в России.