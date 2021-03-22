Панихиду по Тарасу Шевченко проведут в Петербурге впервые за 160 лет

Санкт-Петербург, 22 марта. Первая за 160 лет панихида по украинскому поэту Тарасу Шевченко пройдет на Смоленском кладбище 24 марта, сообщил историк и некрополист Вячеслав Савицкий.

Тараса Шевченко похоронили на этом кладбище в марте 1861 года. Позже родственники решили перезахоронить поэта на Украине, а на месте могилы установили камень с его стихами. Надгробие позволило обнаружить захоронение несколько десятков лет спустя.

Художник Лазоревенко присутствовал на похоронах поэта, а его правнук недавно был замечен на месте считавшегося утерянным захоронения, обратил внимание Савицкий. Панихиду по Тарасу Шевченко проведет отец Богдан Жук, сообщает газета «Петербургский дневник».

Заслуженную артистку Украины Людмилу Сенчину похоронили на Смоленском кладбище, однако родственники певицы до сих пор не установили надгробие на ее могиле. Памятник Сенчиной все еще находится на стадии разработки, объяснил ее супруг.