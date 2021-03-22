Setl Group возведет 270 тысяч «квадратов» жилья в Стрельне

Санкт-Петербург, 22 марта. Российская компания Setl Group приобрела участок площадью 59 гектаров в Стрельне Петродворцового района Северной столицы.

Там планируется построить 270 тысяч квадратных метров жилья комфорт-класса. Инвестиции в проект составят более 28 миллиардов рублей. Участок для строительства ограничен проспектом Буденного, Красносельским шоссе, перспективным продолжением проспекта Ветеранов и проспекта Народного Ополчения.

«Setl Group планирует возвести здесь около 270 тысяч «квадратов» жилья комфорт-класса с коммерческими помещениями. А также школу и детские сады», — говорится в сообщении компании.

Девелопер рассчитывает начать в Стрельне малоэтажную застройку. Сейчас идет подготовка всех необходимых документов. Setl Group известен как один из крупнейших застройщиков жилья в России. Компания работает в Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.

Администрация Северной столицы отчиталась об открытии новых учреждений для дошкольников. Они примут малышей уже в этом году. Строительством детских садов занимаются инвесторы, подчеркнули в администрации Петербурга. К тому же еще одно учреждение открылось в Рабфаковском переулке.