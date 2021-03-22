Более 12 сантиметров снега выпало в Петербурге за прошлую неделю

Санкт-Петербург, 22 марта. Прошлая неделя в Санкт-Петербурге была снежной, выпало более 12 сантиметров снега. Всего за зиму в Северной столице выпало 183 сантиметра осадков.

На дорогах города на прошедшей неделе работало 780 единиц специальной техники, еще 75 машин занимались уборкой парков, скверов и садов. Больше всего снега выпало в ночь на воскресенье, улицы расчищали 1023 уборочные машины. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

В ночь на понедельник в мегаполисе работало 911 единиц спецтехники и 292 дворника. В понедельник расчисткой улиц занимались 894 спецмашины и 1165 коммунальных служащих. Сады, скверы и парки Северной столицы обслуживали 86 машин и 494 сотрудника.

К концу недели синоптики обещают потепление, температура воздуха в мегаполисе поднимется до +9 градусов, наступит настоящая метеорологическая весна. В ближайшие дни воздух в Северной столице прогреется до +6 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.