«Папу русского стендапа» выберут на выставке в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 марта. Выставка, посвященная истории русского стендапа, откроется в Санкт-Петербурге 2 апреля. Посетителей ждут квест и выступления известных комиков.

Выставка под названием «Кто ты, папа русского стендапа?» будет проходить в Доме-музее Федора Шаляпина в необычном формате до сентября 2021 года. Посетители благодаря квесту смогут ознакомиться с историей развития комедийного искусства и выбрать, кого стоит называть родоначальником жанра. Специально для этого билет будет оформлен как бюллетень для голосования.

Посетителей ознакомят с первыми выпусками «Кривого зеркала», покажут неизвестные шаржи Аркадия Райкина и документы из личных архивов звезд советской эстрады. А «детективная доска» расскажет, как проекты начала XX века преобразовались в «голубые огоньки» и КВН.

В центре экспозиции разместят сцену, на которой выступят такие известные комики, как Михаил Шац, Сергей Рост, Антон Борисов и их молодые коллеги.

В Петербурге до 18 апреля будет открыта выставка шедевров из коллекции французского ювелирного дома Cartier. Посмотреть украшения можно в Эрмитаже.