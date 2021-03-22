Заработал новый энергоблок Ленинградской АЭС-2

Санкт-Петербург, 22 марта. Входящий в Росатом концерн «Росэнергоатом» 22 марта ввел в промышленную эксплуатацию шестой блок Ленинградской АЭС (второй блок Ленинградской АЭС-2).

Подробности приводятся в Telegram-канале концерна. Ввод в эксплуатацию шестого блока Ленинградской АЭС — это значимое событие, отметил глава Росатома Алексей Лихачев. Мощность объекта составляет 1200 МВт. Второй блок Ленинградской АЭС-2 оснащен реакторной установкой ВВЭР-1200.

Загрузка ядерного топлива стартовала в июле прошлого года. В октябре 2020 года энергоблок подключили к сети в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Второй блок Ленинградской АЭС-2 построен в рамках реализации договора о предоставлении мощности.

Росатом надеется получить лицензию на строительство атомной электростанции в Финляндии. Речь идет об АЭС «Ханхикиви-1». Проект адаптирован под все требования финского государства, предъявляемые к безопасности. Станцию могут ввести в эксплуатацию в 2028 году.