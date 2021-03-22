Певец Александр Розенбаум возглавил общественный совет УФСИН Петербурга

Санкт-Петербург, 22 марта. В состав общественного совета УФСИН Петербурга вошли известные деятели культуры, образования, представители общественности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новыми членами совета стали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Александр Евменов, глава музея «Петергоф» Елена Кальницкая, телеведущий Андрей Ургант и другие известные петербуржцы. Начальник управления ФСИН Игорь Потапенко провел первое заседание, на котором избрали председателя совета, им стал композитор и певец Александр Розенбаум, сообщает газета «Культура».

Общественный совет решает вопросы о мероприятиях для сотрудников уголовно-исполнительной системы, его члены проверяют условия содержания заключенных. В этом году запланировано более 30 мероприятий, в том числе посещение колоний и рассмотрение жалоб отбывающих наказание граждан.

Народному артисту России Александру Розенбауму в сентябре исполнилось 69 лет. Несмотря на солидный возраст и перенесенную в 2019 году операцию, певец чувствует себя хорошо. Почетный житель Петербурга вникает во все проблемы города и с удовольствием занимается общественной работой.