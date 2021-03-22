Названы регионы РФ с самой маленькой площадью квартир

Санкт-Петербург, 22 марта. Средняя площадь жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области оказалась самой маленькой в России, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

Общая площадь квартир в Ленобласти в среднем составляет 38,9 кв. м, а в Северной столице — 44,6 кв. м, говорится в сообщении. Показатели в Москве и области значительно отличаются от петербургских. Так, в столице и Подмосковье средняя площадь жилой недвижимости составила 56,2 и 47,8 кв. м соответственно.

Доля однокомнатных квартир и студий в Петербурге достигает 64% от всего строящегося жилья, в Ленобласти этот показатель составил 74%. При повышении цены за квадратный метр их число будет снижаться, предупреждают эксперты. Такая динамика наблюдается во всех европейских странах.

Подорожание недвижимости, в свою очередь, грозит ужесточением правил выдачи ипотечного кредита. В прошлом году цены на квартиры в новостройках выросли на 12%, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.