Подозреваемый в убийстве жены в Петербурге ранее имел проблемы с законом

Санкт-Петербург, 22 марта. Сотрудники полиции задержали в Северной столице 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 61-летней жены. Приехавший из Омска мужчина привлекался по административным статьям.

По данным источника ФАН, он неоднократно нарушал ПДД, совершил мелкое хулиганство, повредил чужое имущество и несколько раз появлялся пьяным в общественных местах. За несвоевременную оплату административного штрафа его разыскивали судебные приставы. Гражданин не смог заплатить 500 рублей.

Вечером в коммунальной квартире был найден труп пенсионерки с ножевым ранением бедра. Пьяный безработный супруг пояснил, что женщина сама нанесла себе ранение, а затем пошла спать. Полицейские не поверили в этот рассказ и доставили омича в отделение.

В городе Ноябрьск произошло убийство многодетной матери. Подозреваемым проходит ее супруг. По версии следствия, во время ссоры он порезал супругу, а затем избил, сообщало URA.RU.