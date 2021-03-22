Санкт-Петербург, 22 марта. Французская авиакомпания Air France возобновила перелеты из Петербурга в Париж, рассказали в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы».

Перелеты будут выполняться каждую неделю по субботам на воздушных судах Airbus A319 и A320. Вылет из Северной столицы запланирован на 15:45 по московскому времени. Рейсы из Парижа будет пребывать в Петербург в 14:50. С 3 апреля расписание изменится.

Билеты на самолет из Петербурга в Париж можно приобрести на сайте Пулково или авиакомпании Air France. Сейчас въезд во Францию разрешен лишь для некоторых категорий граждан РФ. Сложившаяся ситуация обусловлена пандемией коронавируса. Те, кому разрешен въезд во Францию, должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

Власти французского государства готовы начать использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это возможно, если Европейское агентство лекарственных средств одобрит препарат из РФ. С аналогичной позицией выступили и представители ряда других стран.