Настоящая весна придет в Петербург к концу недели

Санкт-Петербург, 22 марта. Весна в Санкт-Петербург придет в конце недели, столбик термометра поднимется до +9 градусов, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В ближайшие дни в Северной столице ожидается потепление от +4 до +6 градусов, к концу недели в мегаполис придет настоящая весна, температура воздуха поднимется до +9 градусов. Осадков не ожидается, сообщил синоптик на своей странице Facebook.

«Соскучились по теплу? Начинаем весну! В Санкт-Петербурге во вторник уже +4…+6, далее до конца недели +6…+9 и преимущественно без осадков», — написал специалист.

В понедельник температура воздуха в Санкт-Петербурге будет около +1 градуса, небо затянется облаками. Ветер северо-западный, до 12 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица, предупредили синоптики.

Более 80 рыбаков спасли со льда Финского залива. На помощь любителям подледной рыбалки направились сотрудники Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда на судне на воздушной подушке. Лед в этом месте залива ломается ежегодно, но это не останавливает рыбаков.