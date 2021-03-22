Смерть пенсионера «вывела» полицейских Петербурга на склад паленого алкоголя

Санкт-Петербург, 22 марта. Сотрудники полиции Петербурга обнаружили склад контрафактного алкоголя в процессе расследования гибели пенсионера и его зятя, сообщили в МВД РФ по региону.

В доме во Фрунзенском районе нашли тела пожилого человека и его 33-летнего зятя. Следствие установило, что мужчины злоупотребляли спиртным. Поскольку признаков насильственной смерти не было, правоохранители стали отрабатывать версию с отравлением некачественным алкоголем.

Полицейским удалось обнаружить место изготовления паленых спиртных напитков. Проведя обыск в гараже, где производился алкоголь, было выявлено более 3,5 тысячи бутылок водки, а также бочку объемом 1000 литров с горячительным напитком. Проходит розыск причастных к организации производству. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На днях во Всеволожском районе прохожий обнаружил замерзающего человека и вызвал скорую Врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, мужчина был пьян.