Полицейские проверяют задержанную в «Этажах» молодежь на факт ЛГБТ-пропаганды

Санкт-Петербург, 21 марта. Встреча подростков на территории лофт-проекта «Этажи» закончилась задержанием. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в отношении молодых людей.

По предварительным данным, на территории арт-пространства устроили встречу поклонники косплея и аниме. Кто-то из посетителей пожаловался администрации заведение на якобы пропаганду нетрадиционных отношений. Учитывая, что массовая встреча не была санкционирована, а тем более пошли жалобы, было принято решение вызвать полицейских.

Сейчас стражи порядка выясняют, что делали несовершеннолетние на территории «Этажей», были ли там попытки пропагандировать ЛГБТ-взгляды с использованием флага соответствующей расцветки.

Ситуацию через соцсеть прокомментировала мать одной из задержанных девочек. По ее словам, встреча была посвящена именно аниме. Дочь успела во время задержания позвонить и сообщить, что к ним подошла женщина и предложила сделать фотографии с «радужным» флагом.