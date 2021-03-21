Петербургских водителей предупредили об ограничении движения в тоннеле на дамбе

Санкт-Петербург, 21 марта. Ограничения движения авто начнет действовать в тоннеле на дамбе Санкт-Петербурга, рассказали сотрудники Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

Водители смогут проехать по внешнему кольцу Финской стороны с 22 по 23 марта. На внутреннем кольце Невской стороны движение ограничат с 24 по 25 марта. Такие меры связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ в автодорожном тоннеле судопропускного сооружения С-1, говорится в сообщении.

Автомобилисты Северной столицы не смогут проехать по Студенческой улице на участке от Ланского шоссе до Сердобольской до 2 апреля, сообщили ранее в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Сейчас там идет прокладка водопроводных сетей.