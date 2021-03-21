После падения шестилетнего ребенка из окна дома в Приморском районе возбудили дело

Санкт-Петербург, 21 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после падения шестилетнего ребенка из окна дома на Мебельной улице.

Трагический инцидент произошел ночью 16 марта. Ребенок залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна седьмого этажа. В это время 30-летняя мать малыша ушла в магазин. От полученных травм мальчик скончался.

Примерно три месяца назад женщина переехала в Петербург вместе с двумя несовершеннолетними детьми. Их отец проживает в Екатеринбурге. В отношении матери ребенка избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Еще одну пятилетнюю девочку оставили без присмотра, и ребенок выпал из окна в Петербурге, сообщало Федеральное агентство новостей. Бабушка малышки в этот момент находилась в поликлинике. Инцидент произошел на глазах очевидцев.