Академик РАН предупредил петербуржцев о нашествии комаров в мае

Санкт-Петербург, 21 марта. Первые комары могут прилететь в Петербург уже в начале мая. Такое заявление сделал директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Комары любят теплую дождливую погоду, поэтому большое количество осадков в мае может стать причиной настоящего нашествия этих насекомых. В то же время количество москитов этим летом в Северной столице может быть небольшим, если весна придет в город поздно, объяснил академик РАН.

Согласно заявлениям синоптиков, обычно весна в Петербург приходит примерно 20-30 марта, однако в этом году специалисты посоветовали ожидать значительного потепления на десять дней позже. Кроме того, более теплая погода принесет с собой обильные осадки.

Люди с запахом молочной кислоты в поте являются самыми привлекательными «жертвами» для комаров, выяснили ученые. Съеденные человеком продукты также могут повлиять на желание насекомого «охотиться» на того или иного человека.