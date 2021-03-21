Собака петербуржца умерла после удара током от светофора

Санкт-Петербург, 21 марта. Домашний любимец погиб на Гатчинском шоссе возле дома № 9. Поводок прикоснулся к опоре с нарушенной изоляцией. Хозяин собаки не пострадал.

Трагический инцидент произошел в Красном Селе. Ребенок переводил питомца через дорогу на поводке через Гатчинское шоссе. Собака вырвалась вперед, и поводок обвился вокруг столба светофора. После этого животное упало на землю и умерло. Ему попытались помочь прохожие, но безуспешно. Ребенок не пострадал от удара током.

На место ЧП прибыли правоохранители, которые огородили опасный участок, чтобы больше никто не пострадал. По их словам, собака погибла в результате удара тока, который возник из-за нарушения изоляции проводов в светофоре. Организована проверка.

Другая трагедия в Великом Новгороде. Местный житель убил собаку на глазах у своей дочери. Как сообщили ФАН в пресс-службе УМВД РФ по Новгородской области, в отношении 37-летнего новгородца возбуждено уголовное дело.