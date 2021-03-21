Водитель иномарки протаранил дерево в Петербурге и попал в реанимацию

Санкт-Петербург, 21 марта. ДТП произошло в Василеостровском районе. Пьяный мужчина не справился с управлением и влетел в дерево. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Авария на улице Кораблестроителей, 28, произошла в темное время суток. Водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево. При столкновении транспортное средство получило сильные повреждения. Спасатели помогли водителю выбраться из салона.

Очевидцы сообщают, что петербуржец получил серьезные травмы. Медики увезли его в крайне тяжелом состоянии.

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в городе Кемерово. Одну машину от удара сильно развернуло, сообщало издание A42.RU.