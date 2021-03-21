Инфаркт у пожилого болельщика остановил финал теннисного турнира WTA в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 марта. Врачи госпитализировали мужчину, которому стало плохо во время финала теннисного турнира. Матч на некоторое время был прерван.

Финал парного турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy пришлось прервать из-за резкого ухудшения самочувствия одного из болельщиков, сообщают местные СМИ.

Возможной причиной остановки первого сета игры между дуэтами Надежда Киченок /Ралуки Олару и Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария являлся инфаркт у пожилого мужчины на трибунах. К пострадавшему оперативно подоспела бригада скорой помощи, он был госпитализирован, а спортивную встречу продолжили.

Ранее ФАН перечислял возможные симптомы инфаркта, названные российскими кардиологами.