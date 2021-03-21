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Стали известны подробности взрыва самогонного аппарата в жилом доме в Петербурге

Стали известны подробности взрыва самогонного аппарата в жилом доме в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 марта. Разгерметизация самогонного аппарата в одной из квартир по улице Пролетарская произошла без последующего горения, передает источник ФАН в экстренных службах.

В результате инцидента в квартире выбило окна, конструкции здания не повреждены. Пострадали четыре человека, один из них — маленький ребенок, его госпитализировали с ожогами. Двоих мужчин также доставили в больницу.

ЧП произошло на пятом этаже дома в Колпинском районе Петербурга, сообщало Федеральное агентство новостей. По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства взрыва в настоящий момент устанавливаются.

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