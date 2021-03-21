СК предъявил петербуржцу обвинение в убийстве подростка

Санкт-Петербург, 21 марта. Правоохранители раскрыли в Северной столице убийство 16-летнего подростка. Следствие намерено добиться ареста для фигуранта.

По версии регионального СУ СКР, поводом для расправы стал конфликт в темное время суток на территории поселка Понтонный. В ходе выяснения отношений 21-летний злоумышленник, который уже ранее попадал в криминальные истории, выхватил нож и зарезал несовершеннолетнего оппонента. Пострадавший, который ранее был студентом одной из академий, умер практически сразу.

Поножовщина произошла на одной из улиц города Котельники. Убийцей женщины оказался ее брат, «наказавший» таким способом за множество половых партнеров, сообщал ФАН.