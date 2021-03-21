Директора «Петростроя» задержали в Пулково при попытке улететь в Занзибар

Санкт-Петербург, 21 марта. Правоохранители не позволили гендиректору фирмы «Петрострой» покинуть территорию России. Силовики задержали его в аэропорту «Пулково». Он планировал улететь в Занзибар.

Пока нет точных данных, за что «взяли» топ-менеджера. Не исключено, что оперативные действия проведены после прокурорской проверки и возбуждения дела о мошенничестве.

По данным правоохранителей, компания занимается строительством жилья в Петродворцовом районе города. Дольщики стали перечислять деньги еще с 2016 года. Часть финансовых средств якобы пошла на цели, не предусмотренные условиями договора. Речь идет о сумме в 920 миллионов рублей.

В Подмосковье предстанут члены группировки, обвиняемые в хищении денег дольщиков. В деле фигурируют 445 пострадавших, сообщало РИАМО.