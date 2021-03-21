Жителей Петербурга предупредили о мокром снеге и дожде

Санкт-Петербург, 21 марта. Холодная погода снова установилась в Санкт-Петербурге, сообщили специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Мокрый снег и дождь ожидаются в Северной столице 21 марта. Столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов. Синоптики также предупредили горожан о сильных порывах ветра. Погода в Петербурге оказалась под влиянием циклона «Отто». Солнце должно выглянуть 22 марта, а 24 числа воздух прогреется до +7 градусов.

Весна в европейской части России будет проходить спокойно, без скоротечного таяния снега, скачков температур и бурного половодья. Однако точный прогноз синоптики могут составить лишь на неделю, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Жителям Центральной части РФ придется ждать стабильного потепления до конца апреля.