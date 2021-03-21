Осужденный заколол сокамерника в петербургских «Крестах»

Санкт-Петербург, 21 марта. Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении осужденного за разбой мужчины 1987 года рождения.

Отбывающий наказание мужчина убил сокамерника в камере СИЗО-1 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти, сообщает пресс-служба СК РФ по городу. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары самодельной «заточкой».

Сейчас Следственный комитет решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Специалисты выясняют причины конфликта, возникшего между сокамерниками, а также все обстоятельства произошедшего.

Заключенные петербургских «Крестов» объяснили, за что избивали сокамерника, ранее писал ФАН.