Полиция задержала 40 мигрантов после осмотра 1,7 тыс. квартир в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 марта. Стражи порядка провели масштабный квартирный рейд. Восемь помещений оказались «резиновыми».

Петербургская полиция составила 25 административных протоколов о нарушении миграционного законодательства на задержанных во время квартирного рейда в Выборгском районе, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Участковые осмотрели 1,7 тыс. квартир в 43 домах, уделяя особое внимание тем, в которых для размещения дополнительных спальных мест используется все свободное пространство. В восьми квартирах стражи порядка выявили нарушения и задержали 40 человек. Также полицейские раздали жильцам памятки, предостерегающие от мошенничества.

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