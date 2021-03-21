Более шести тысяч дворников вышли убирать Петербург после снегопада

Санкт-Петербург, 21 марта. Петербургские улицы и дворы сегодня утром вышли убирать 6145 дворников. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета города.

Дворники использовали веники и лопаты. Им помогали 625 машин малой механизации, имеющие механические щетки, роторные снегоочистители, распределители противогололедных материалов с ручным приводом, а также другие средства малой механизации.

Синоптики заранее предупредили о ночном снегопаде. Накануне специалисты провели работы по превентивной обработке территорий противогололедными материалами. Всего было потрачено 400 тонн.

Снежный покров полностью растает в Москве уже в первой декаде апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что таяние снега в столице обычно начинается в третьей декаде марта.