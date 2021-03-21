Три педагога из Ленобласти победили в конкурсе «Учитель будущего»

Санкт-Петербург, 21 марта. Три педагога из гимназии им. Ушинского в Гатчине победили во всероссийском профессиональном конкурсе «Учитель будущего».

На днях в Петербурге подвели итоги всероссийского конкурса «Учитель будущего». В список финалистов попали три педагога из гатчинской гимназии имени Ушинского, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.

«Победу в конкурсе «Учитель будущего» одержали Ирина Нестерова, Иван Хеорхе и Елена Шарова», — сказано в сообщении.

По мнению заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, конкурс дает возможность внедрить в школы новые модели преподавания. Также с его помощью педагоги могут стать членами сообщества профессионалов. Такое мнение она выразила во время церемонии награждения.

«Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Конкурс направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров.

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