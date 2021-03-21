Эксперты рынка жилья зафиксировали рост сделок с переуступками в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 марта. Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» заключил за 2020 год в 1,6 раза больше сделок по переуступкам квартир.

Доля переуступок в общей структуре продаж компании по итогам 2020 года также выросла с 1,5 до 2,5%. Большая часть жилья по переуступкам реализуется в сегменте масс-маркет — их доля в прошлом году составила 92%, отметили специалисты центра в беседе с изданием «Петербургский дневник».

Потребители из Северной столицы резко повысили спрос на квартиры на вторичном рынке, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Большой популярностью пользуется жилплощадь в пятиэтажках.

Самым высоким спросом среди клиентов, как и в целом на первичном рынке, пользуются крупные проекты квартальной застройки. Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН рассказал о нюансах взаимодействия между дольщиками и застройщиками. Многие граждане, приобретающие жилье на стадии строительства, не знают о вероятных рисках, достоинствах и минусах, а также о собственных правах при заключении долевого договора.