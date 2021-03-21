Пандемия внесла коррективы в петербургский рынок страхования

Санкт-Петербург, 21 марта. Популярное в Санкт-Петербурге страхование выезжающих за границу из-за пандемии упало почти до нуля. Зато рекордно выросли продажи страховок по ипотеке.

Такие выводы сделали работающие в Северной столице страховые компании, проанализировав итоги 2020 года и недавно опубликованную статистику Центробанка РФ. Изменения структуры рынка страхования заметны, однако, по мнению его участников, в 2021 году тренды снова изменятся, пишет РБК.

Согласно статистике регулятора, в прошлом году в Санкт-Петербурге суммарный объем страховых премий составил 128,1 млрд рублей, что на 4,3 млрд рублей больше, чем годом ранее. При этом общее число договоров сократилось на 2,45 млн.

Как отметил гендиректор «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи, полисы для туристов, страховки для трудовых мигрантов и иностранных студентов в 2020 году не покупались. По его словам, в этом сегменте наблюдается самая большая отрицательная динамика.

Однако из-за закрытых границ в 2020 году в Петербурге значительно сократились случаи угона автомобилей. Как рассказал директор петербургского филиала «Ингосстраха» Владимир Храбрых, большая часть угонов происходила с целью продажи машин в страны ближнего зарубежья.

Смольный ранее зафиксировал нехватку рабочих рук на стройках города, передает телеканал «Санкт-Петербург». Тенденция характерна для строительного рынка по всей стране - из-за пандемии коронавируса спрос на недвижимость резко вырос, в то время как число работников в индустрии начало снижаться.

Эксперт по страхованию Инна Вялкова ранее в беседе с ФАН объяснила особенности услуги личного страхования. По ее словам, этот вид страхования становится все более популярным в России.