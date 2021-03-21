«Почта России» опровергла пропажу своей сотрудницы в Лужском районе

Санкт-Петербург, 21 марта. Почтальон, которая разносила пенсии на 90 тыс. рублей, пропала в Лужском районе. Родственники женщины обратились в полицию. «Почта» разъяснила ситуацию.

Родственники почтальона накануне заявили об ее исчезновении в поселке Дзержинский. Женщина везла крупную сумму денег, она должна была доставить пенсии пожилым людям.

«Почта России» ответила на сообщения об исчезновении своей сотрудницы. В пресс-службе организации заявили, что все работники почты живы и здоровы и вернулись с маршрутов.

Отделение почты в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы открылось после ремонта, сообщал сайт 360tv.ru. Поручение привести в порядок офисы связи дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.