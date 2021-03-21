Гражданин Азербайджана напал на сотрудницу полиции в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 марта. Полиция Северной столицы возбудила уголовное дело против 53-летнего азербайджанца, нанесшего травму сотруднице правоохранительных органов.

Гражданин азербайджана нарушил миграционное законодательство и незаконно находился на территории России. Полицейские задержали его при патрулировании Невского района и доставили в 24-й отдел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мигрант оказал сопротивление, когда его пытались перевести в комнату для административно задержанных. Он напал на 35-летнюю сотрудницу и травмировал ее. Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

Андрей Лавров, звезда сериала «След», напал на сотрудника ВАИ. Теперь его разыскивают судебные приставы, сообщает ФАН.