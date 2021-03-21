Старинный особняк Нобеля в Петербурге пострадал от рук вандалов

Санкт-Петербург, 21 марта. Злоумышленники разгромили внутреннее убранство дома Альфреда Нобеля на Пироговской набережной. Фотографии последствий от действий хулиганов появились в соцсетях.

На кадрах видно, что стены и камины исписаны краской, а внутренний интерьер практически полностью разрушен. Также пока не ясно, откуда в помещении появилась огромная голова российского революционера Владимира Ленина.

При этом старинное здание особняка Нобеля в Петербурге по-прежнему находится на балансе СПбГУ. Руководство университета должно было выполнить ремонт еще в 2019 году. Однако соглашение, заключенное с КГИОП, так и не было выполнено.

Сфинксов, залитых черной краской на Египетском мосту в Петербурге, уже привели в порядок, сообщал сайт 360tv.ru. В начале февраля вандалы нанесли на них темно-зеленую краску и спровоцировали волну возмущений среди петербуржцев.