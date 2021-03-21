Циклон «Отто» принесет в Петербург оттепель

Санкт-Петербург, 21 марта. Облачная погода с осадками в виде мокрого снега с дождем ожидается в воскресенье в Петербурге.

Резкое изменение погоды в Северной столице будет вызвано центральной частью циклона «Отто». Такую информацию сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В воскресенье в Северной столице ожидается снег, который постепенно перейдет в мокрый снег с дождем. Температура воздуха составит 1-3 градуса тепла», — написал он у себя в Facebook.

При этом в городе будет дуть юго-западный город со скоростью в 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы.

Не так давно ведущий синоптик центра погоды «Фобос» пообещал петербуржцам последнюю морозную ночь в марте. По словам Михаила Леуса, таковой должна была стать ночь с 19 на 20 марта.