Почти треть коек для пациентов с COVID-19 свободны в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 марта. Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Петербурге развернуто 6248 коек, свободны 28,1% (1754 места) от их общего количества, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Помощь больным COVID-19 оказывают Боткинская, Александровская, Покровская больницы, больница Святого Георгия и другие медучреждения. Больных коронавирусом детей принимают в Детской больнице №5 имени Филатова и ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19 сообщили, что вероятность наступления третьей волны коронавируса в Петербурге остается высокой. Петербуржцев, у которых нет противопоказаний, призвали своевременно получить прививку от COVID-19.