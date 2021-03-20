Зоозащитники установили на берегу Финского залива памятку по спасению тюленей

Санкт-Петербург, 20 марта. Плакаты с порядком действий при обнаружении детенышей тюленей, нуждающихся в помощи, появились на побережье Финского залива.

Недавно памятки поставили в Выборгском районе Ленобласти, а также в Курортном и Кронштадтском районах Петербурга. Об этом рассказали в группе «Спасение тюленей» в соцсети «ВКонтакте». Защитники животных отмечают, что в этом деле им сильно помогли чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Паюпин и руководитель общественной организации «Добровольцы Купчино» Юрий Куликов.

«Русский богатырь Максим Паюпин, который тоже является участником «Добровольцев Купчино», помог нам переносить по пляжу 70-килограммовые бетонные основания для столбов. А Юрий Куликов помог нам с быстрыми согласованиями для установки щитов в Курортном районе», – отметили в группе.

Пользователи Сети в комментариях принялись благодарить неравнодушных людей и их помощников. Люди пишут, что такую «красоту надо беречь».

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