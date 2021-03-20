Метеоролог пообещал петербуржцам последнюю морозную ночь в марте

Санкт-Петербург, 20 марта. Сильные заморозки по ночам миновали Петербург. Прошедшая ночь должна стать самой холодной во второй половине марта, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В ближайшие дни прогнозируются обильные осадки, а сильный ветер спровоцирует метель. Ожидается ухудшение видимости на дорогах, заявил метеоролог. Однако уже в воскресенье температура воздуха поднимется до +3 градусов.

«Будет идти мокрый снег с дождем. Существенный снежный покров не образуется», — рассказал Леус.

В субботу Петербург оказался под влиянием северо-западного атмосферного фронта. Он и станет причиной кратковременной метели. Горожанам не стоит ждать в марте резкого потепления, так как этот процесс будет плавным. Морозы могут вернуться в апреле, но это обычная погода для этих месяцев.

Сильная метель и ветер 20 марта испортили выходной петербургским рыбакам-любителям. Еще утром на льду можно было насчитать около 3 тыс. человек, но к обеду их стало гораздо меньше.