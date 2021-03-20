Найденный по капающей с потолка крови петербуржец злоупотреблял спиртным

Санкт-Петербург, 20 марта. Мужчина, мумифицированный труп которого нашли в квартире в Зеленогорске, злоупотреблял спиртными напитками, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По его данным, вероятнее всего, петербуржец умер своей смертью. Точная причина будет установлена после судмедэкспертизы. По факту обнаружения тела продолжается доследственная проверка.

Как сообщалось ранее, труп обнаружили после того, как сосед погибшего сообщил в полицию о неприятном запахе и капающей с потолка крови. Прибывшие на место полицейские взломали дверь и увидели, что в квартире лежит разлагающееся тело.