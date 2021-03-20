Метель и ветер распугали несколько тысяч любителей зимней рыбалки в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 марта. Сильная метель и ветер в Петербурге испортили выходной рыбакам-любителям. Если утром на льду в разных районах было около 3 тыс. человек, то к обеду их стало гораздо меньше.

По данным источника ФАН в экстренных службах города, рыбаки покидали лед без происшествий. Никто не провалился в полынью и не получил никаких травм.

И если в городе обошлось без происшествий, то под Кингисеппом сегодня развернулась масштабная спасательная операция. С отколовшейся льдины на Финском заливе были спасены почти 80 рыбаков. Для этого задействовали вертолет МЧС, катер на водной подушке, буксир и ледокол пограничных войск «Капитан Плахин».