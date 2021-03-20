Капающая кровь с потолка привела петербуржца к мертвому соседу

Санкт-Петербург, 20 марта. Кровь начала сочиться через потолок в квартире петербуржца, кроме того все комнаты окутал трупный запах. Оказалось, что этажом выше скончался человек.

Жуткий случай произошел в Курортном районе в городе Зеленогорск. Местный житель сообщил в полицию, что с его потолка капает кровь, он также отметил, что помещение окутал зловонный запах.

Прибывшие полицейские проверили квартиру выше и обнаружили там труп. Мертвый мужчины лежал в луже крови, рядом с ним находился паспорт. Сосед рассказал, что три недели назад в квартире с мертвецом был слышен шум. Тело направили на экспертизу для установления причины смерти. Назначена проверка.

Другой жуткий случай произошел в Забайкальском крае. Там обнаружили тело девятилетней девочки. Ее убил мужчина, который выстрелил из огнестрельного оружия в дверь соседей, сообщало издание Deita.