Кадры с места жесткой аварии с «газелью» на КАД появились в Сети

Санкт-Петербург, 20 марта. Серьезная авария произошла при подъезде к развязке с проспектом Косягина с участием фуры и «газели». Видео с места ДТП публикуют очевидцы.

Судя по кадрам, появившемся в Сети, сильные повреждения получила кабина «газели», влетевшая на скорости в кузов большегруза. Предположительно, причиной случившегося мог стать гололед. На месте работают спасатели и бригада скорой помощи.

Информации о состоянии водителя «газели», а также данных от ГИБДД не поступало. Из-за инцидента на подъезде к развязке по внутреннему кольцу образовалась километровая пробка.

Мужчина погиб после ДТП с поездом на железнодорожном переезде на участке Новокузнецк — Таштагол в Кузбассе, сообщала газета A42.ru. Виновником аварии стал водитель автомобиля, который нарушил ПДД и выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.