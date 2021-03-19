ФАН публикует видео с места крупного пожара на стройке в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 марта. Не менее 14 бытовок полностью сгорели на одной из строек в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Очевидцы сообщили ФАН, что во время пожара в бытовках прогремел взрыв, а позднее еще несколько хлопков. На видео с места ЧП отчетливо слышен взрыв во время пожара, когда огонь полностью охватил несколько бытовок.

По данным МЧС РФ, пожар произошел на проспекте Королева, дом 63, корпус 1, в 19:19. Изначально сообщалось, что огонь охватил шесть строительных бытовок, площадь пожара составила 90 кв. метров. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен ранг 1БИС.

В 20:40 пожар удалось локализовать, его ранг снижен до первого номера.

«По уточненной информации, на территории стройки происходило горение 14 бытовок, расположенных в комплексе из 40 бытовок в два уровня на площади 210 кв. метров», — уточнили позднее спасатели.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.