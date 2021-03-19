Водителя такси избили и ограбили в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 марта. Полицейские задержали подозреваемых в разбое и избиении 32-летнего петербургского таксиста, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Калининском районе города в одном из дворов жилого дома на проспекте Луначарского. По данным источника, неизвестные напали на таксиста прямо в его автомобиле и украли мобильный телефон. В результате пострадавший получил множественные ушибы и повреждения кожи. После обращения в районную больницу врачи оценили состояние мужчины как удовлетворительное, и, вскоре, отпустили.

Транспортное средство хулиганы также повредили. Так, два боковых стекла заднего вида, пассажирская дверь и правое крыло нуждаются в восстановлении. Сотрудниками полиции были приняты меры по розыску и задержанию хулиганов. Правоохранители избрали злоумышленникам меру пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении.