Строительные вагончики вспыхнули на Королева в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 марта. Пожар на стройке произошел в Приморском районе Петербурга, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Огонь охватил шесть строительных вагончиков на проспекте Королева. Общая площадь пожара составила 90 кв. м. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Сотрудники МЧС работают на месте происшествия. В ликвидации пожара задействованы 23 человека личного состава и пять единиц спецтехники. Позднее специалисты установят причину возгорания.

Недавно в Прикамье произошел пожар, в котором погибла целая семья. Выжить удалось лишь семилетней девочке. С ребенком работают психологи, сообщал ФАН.