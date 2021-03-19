Любимцы петербуржцев Шлиссик и Крошик подготовились к весеннему переезду

Санкт-Петербург, 19 марта. Нерпы Крошик и Шлиссик вовсю готовятся к переезду на свежий воздух из своих зимних вольеров. Перед этим в новых бассейнах в центре реабилитации ластоногих провели субботник.

Подготовить все для комфортного проживания нерп помогли волонтеры петербургского «Водоканала». Они расчистили от снега проходы к бассейнам на улицах. Кроме любимых у горожан Шлиссика и Крошика, в них будут жить новые ластоногие пациенты центра.

В Фонде друзей балтийской нерпы отмечают, что в этом году для нерп и тюленей погода выдалась благоприятная. Ледовое покрытие на Финском заливе и Ладожском озере соответствовало климатической норме, поэтому маленьких тюленят не уносило течением от их мам.